Адвокат Трампа утверждает, что послов в Украину назначал Сорос

Адвокат президента США Рудольф Джулиани утверждает, что за назначением четырех послов в Украину стоял влиятельный американский бизнесмен Джордж Сорос.

Об этом Джулиани заявил в интервью New York после поездки в Украину.

Так, по его словам, бывший посол США в Украине Мария Йованович "контролируется" Соросом.

"Он разместил там всех четырех послов. И он нанимает агентов ФБР, - сказал Джулиани. При этом он добавил, чтобы журналисты не считали его антисемитом.

"Не говорите мне, что я - антисемит, если я против него. Сорос вряд ли еврей. Я больший еврей, чем Сорос. Я, видимо, знаю больше... Он не ходит в церковь, он не поддерживает религию - синагогу. Он не принадлежит к синагоге. Он не поддерживает Израиль, он враг Израиля. Он выбрал 8 анархистов в США, он ужасный человек", - настаивает Джулиани.

Адвокат Трампа считает, что украинские СМИ "выполняют приказ миллиардера, печатая ложь о нем (Джулиани - УНИАН)".

В то же время журналисты отмечают, что вместо того, чтобы опровергать материалы о себе, Джулиани их только подтверждает:

"Пытаясь утверждать тезис о том, что он не имеет бизнес-интересов в Украине, он рассказывает о своих бизнес-интересах в Украине".

Ранее отстраненная от должности посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович, объясняя свой отъезд, признала, что на протяжении месяцев подвергалась критике со стороны Рудольфа Джулиани, личного адвоката Трампа.

В частности, сказано, что Джулиани обвинил ее в том, что она "лично обливала грязью" президента и стремилась защитить интересы бывшего вице- президента США Джо Байдена и его сына Хантера, который входил в состав наблюдательного совета украинской энергетической компании Burisma.