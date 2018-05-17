Адвокат Трампа заявил, что Мюллер не может предъявить обвинения президенту

Специальный прокурор Роберт Мюллер не сможет выдвинуть обвинения президенту США Дональду Трампу. Об этом заявил телеканалу CNN адвокат Трампа Рудольф Джулиани.

По словам Джулиани, "все что они могут сделать, это написать отчет". Адвокат утверждает, что команда Мюллера призналась в этом "после некоторой борьбы".

CNN предполагает, что выводы юрист сделал из основных принципов работы Министерства юстиции.

Как отмечает телеканал, отсутствие обвинений в адрес Трампа не значит, что он ни в чем не виновен, а Мюллер может опубликовать отчет с рекомендациями для Палаты представителей Конгресса США.

В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В Кремле эти обвинения назвали "ерундой".

8 ноября 2016 года республиканец Трамп был избран президентом США.

В декабре ЦРУ пришло к заключению, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США с целью помочь Трампу одержать победу. Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал такие обвинения "непристойными".

В опубликованном докладе американской разведки говорится, что президент России Владимир Путин лично приказал начать кампанию по вмешательству в выборы в США.

Агентство Bloomberg написало 23 января 2018 года, что спецпрокурор планирует допросить президента США.

24 января Трамп заявил, что готов под присягой ответить на вопросы Мюллера. По словам президента, он с "нетерпением ждет этого, так как никакого сговора вообще не было".

30 апреля газета The New York Times сообщила, что Мюллер передал адвокатам Трампа около 40 вопросов, которые касаются связей главы Белого дома и его окружения с РФ, и опубликовала их. Президент назвал "позором" утечку в СМИ направленных ему вопросов.

В начале мая издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что Мюллер может отправить повестку на допрос Трампу.