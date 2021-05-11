Аеропорт Тель-Авіва призупиняє авіасполучення через ракетні обстріли

Міжнародний аеропорт імені Бен Гуріона поблизу Тель-Авіва тимчасово припинив роботу через палестинські ракетні атаки, повідомляє The Times of Israel.

Рейси, що прямують до Тель-Авіва, тепер перенаправляють на Кіпр.

У вівторок в Тель-Авіві і в центральній частині Ізраїлю після оголошення повітряної тривоги були чутні звуки вибухів. Зокрема, сигнали тривоги прозвучали і поблизу аеропорту.

Через ракетні обстріли та напружену ситуацію, рейс авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що прямував з Борисполя, не долетівши до Тель-Авіва розвернувся та вирушив в бік Кіпру. Про це свідчать дані сервісу Flightradar.