Агенція авіаційної безпеки Євросоюзу рекомендує авіакомпаніям оминати територію Білорусі

Агенція авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) радить авіакомпаніям ЄС, а також перевізникам інших країн Європи уникати повітряний простір Білорусі, крім випадків надзвичайних ситуацій. Причина такої рекомендації - сумніви в повазі Мінська до міжнародних правил цивільної авіації.

Про це йдеться у заяві EASA.

"Обставини, пов'язані з цією акцією (примусовою посадкою літака Ryanair в Мінську - ред.), викликають серйозні сумніви в повазі Білорусі до міжнародних правил цивільної авіації", - зазначили в EASA.

Зазначається, що дії, здійснені владою Білорусі, створили підвищений ризик безпеки для польоту літака Ryanair і "ставлять під сумнів здатність Білорусі надавати безпечні аеронавігаційні послуги".

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