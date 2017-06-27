Аграмунт бежал в Испанию, не дожидаясь решений ПАСЕ по его импичменту

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт оставил Страсбург (Франция) несмотря на то, что в соответствии с требованиями своей должности был обязан оставаться до завершения сессии ПАСЕ. Об этом заявила на сессии экс-президент ассамблеи Анн Брассер, сообщает "Европейская правда".

"Мы знаем, что Аграмунт уехал отсюда в Испанию, но я верю, что он нас еще слышит... Обращаюсь к вам: идите сейчас, уходите, вы еще можете спасти ситуацию", - обратилась к нему Брассер.

Как известно, во вторник ПАСЕ начала рассмотрение изменений в регламент, которые позволят отправить президента ПАСЕ в отставку против его воли. В ближайшее время будет принято решение относительно того, как будет происходить увольнение и будет ли новое правило распространяться на текущего президента.

Напомним, 29 мая Аграмунт присутствовал на заседании Бюро ПАСЕ в Праге, несмотря на предварительную договоренность с политическими группами ассамблеи о том, что он должен подать в отставку.

Как сообщалось, 28 апреля бюро ПАСЕ выразило недоверие Аграмунту. Оно на собрании постановило, что Педро Аграмунт не уполномочен совершать какие- либо официальные визиты, посещать любые заседания или делать какие-либо публичные заявления от имени Ассамблеи в качестве ее председателя.

Отметим, ранее российские СМИ сообщили, что в Сирию прибыла делегация российских депутатов и депутатов ПАСЕ вместе с Аграмунтом. При этом участник делегации Аграмунта в Сирию хочет остаться докладчиком по Украине в ПАСЕ.