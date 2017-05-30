Аграмунт достиг новой договоренности об условиях работы во главе ПАСЕ

Руководство Парламентской ассамблеи Совета Европы достигло новой договоренности с президентом ассамблеи Педро Аграмунтом об условиях его дальнейшей работы во главе ПАСЕ. Об этом заявил на заседании посткома ПАСЕ руководитель британской делегации Роджер Гейл (группа консерваторов), который временно исполнял обязанности председателя.

Гейл сообщил, что он публично объявит о договоренности "для тех, кто не участвовал в дискуссии в понедельник". По его словам, ключевая дискуссия по этому поводу состоялась в понедельник на заседании президентского комитета - высшего руководящего органа ПАСЕ.

"Президентский комитет потратил немало времени на дискуссию о ситуации после объявления недоверия президенту ассамблеи Педро Аграмунту", - заявил он.

По словам Гейла, в итоге была достигнута политическая договоренность о том, что судьбу президентства Аграмунта определит группа Европейской народной партии (ЕНП) в ПАСЕ во время очередной встречи ассамблеи, которая начнется 26 июня.

"Если ЕНП проголосует в его поддержку, он останется президентом, если же ЕНП решит выразить недоверие - он уйдет, а группа предложит замену на остаток сессии (до конца 2017 года)", - изложил содержание договоренности британский депутат.

Он также отметил, что договоренность включала действия Аграмунта во время первой части заседания постоянного комитета ПАСЕ во вторник, и президент ассамблеи придерживался ее. "Достигнута договоренность, что Аграмунт председательствует на первой, официальной части, и уйдет перед второй, он так и сделал", - отметил Роджер Гейл.

Напомним, что в апреле, после поездки Аграмунта в Сирию в составе делегации российских парламентариев, уже была достигнута договоренность об отставке президента ПАСЕ. Однако в конце концов договоренность не была соблюдена. Председатель ассамблеи не объявил о дате своей отставки, а лишь выразил готовность уйти с должности, а 29 мая - приехал в Прагу для председательства на заседании Бюро ПАСЕ.