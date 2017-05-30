Аграмунт нарушил договоренность про отставку с должности главы ПАСЕ

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт не покинул своей должности, несмотря на договоренности о его отставки, которых было достигнуто между ним и лидерами фракций ПАСЕ в апреле. Аграмунт присутствовал на заседании Бюро ПАСЕ в Праге и ушел оттуда, как только было принято решение о назначении следователей для расследования коррупции в Парламентской ассамблее, сообщает "Европейская правда".

При этом один из участников заседания Бюро ПАСЕ и глава украинской делегации в представительском органе Владимир Арьев отметил, что в понедельник вечером Бюро еще раз объявило о недоверии Аграмунту. Арьев также подчеркнул, что украинская делегация будет добиваться отставки президента ПАСЕ и дальше.

Напомним, что Парламентская ассамблея Совета Европы официально высказала недоверие президенту организации Педро Аграмунту. Теперь он не может осуществлять официальные визиты, посещать встречи или делать заявления от имени организации.

Ранее сообщалось, что депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы официально призвали главу ПАСЕ Педро Аграмунта уйти в отставку за его поездку в Сирию с депутатами российской Госдумы. Призывы уйти Аграмунта от управления ПАСЕ высказали главы фракций Социалистов и ЕНП.

Ранее делегации Украины, Литвы, Польши и Дании в Парламентской ассамблее Совета Европы осудили поездку председателя ПАСЕ Педро Аграмунта в Сирию вместе с российской делегацией. Делегации написали, что дистанциируют себя от поездки главы ПАСЕ.

Напомним, что в Сирию прибыла делегация из депутатов Чехии, Бельгии, Сербии, Италии и России, которых возглавлял глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт. Парламентская делегация заявила про свое желание урегулировать кризис в Сирии.