Агресія Росії: Блінкен нагадав, для чого була створена ООН

Державний секретар США Ентоні Блінкен нагадав Радбезу ООН, що Організація Об’єднаних Націй була створена для того, щоби попереджати й давати відсіч загрозам агресії та збройних конфліктів, які зараз створює Росія щодо України.

Про це він заявив у четвер під час виступу в РБ ООН, присвяченому ситуації навколо України, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Це – саме та криза, для запобігання якої були створені Об’єднані Нації й безпосередньо ця Рада Безпеки. Ми повинні прямо зараз дати відповідь на те, що робить Росія стосовно України, прямо зараз», - наголосив глава американської дипломатії.

Він також підкреслив, що Росія надалі посилює напруженість навколо кордонів з Україною та, за даними розвідки, продовжує стягувати війська. Це, за його словами, забезпечує РФ можливість у будь-який момент розпочати вторгнення в Україну, і наразі ця загроза залишається достатньо високою.

«Нинішня криза напряму стосується кожного члена цієї Ради та будь-якої країни у світі, оскільки основні принципи, які підтримують мир і безпеку, принципи, які були закріплені після двох світових війн та холодної війни, зараз перебувають під загрозою», - заявив держсекретар США.

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Ці принципи наголошують, що жодна країна не може змінювати кордони інших силою, не може диктувати, яку політику або альянси мають обирати інші держави. Крім того, йдеться про основоположний принцип – збереження національного суверенітету, зазначив держсекретар США.

«Найперша відповідальність цієї Ради, основна мета, чому вона була створена, полягає у збереженні миру й безпеки. У той час, як ми зібралися сьогодні, найбільшою прямою загрозою миру та безпеці є нависла агресія Росії проти України», - підкреслив Блінкен.

За його словами, США готові до будь-якого розвитку подій, однак єдиним вірним виходом із загострення він бачить лише дипломатію.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер в Нью-Йорку проходить засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації в Україні, скликане за ініціативою російської делегації в Організації Об’єднаних Націй.