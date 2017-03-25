Акция ко Дню Воли в Минске собрала около 7 тысяч протестующих

На марше ко Дню Воли в Минске собралась колонна активистов из 7 тысяч человек. Протестующих пытаются рассредоточить правоохранительные органы. Об этом сообщает "РБК-Украина".

"Они рассредоточили людей, пока те переходили дорогу, можно манипулировать светофорами. Была большая колонна около 7 тысяч ", - сообщил один из активистов.

В то же время некоторые из активистов сообщали о цифре в 5 тысяч участников.

Милиция продолжает задерживать активистов, на данный момент количество задержанных исчисляется сотнями. По приблизительным оценкам только около Академии наук задержали 50 человек. Еще 57 человек было задержано в офисе правозащитного центра "Вясна". Также сообщается, что задержания проходят по всему центу Минска, правоохранители действуют грубо и с применением силы.

Напомним, сегодня проходит демонстрация ко Дню Воли в Минске: более ста человек задержано.