Al Arabiya: Стоит ли миру опасаться новой Саудовской Аравии

Саудовский принц Мухаммед бен Салман, архитектор современной политики королевства и лидер региональных коалиций, звезда которого засияла сразу после занятия им руководящих постов в государстве, был объявлен новым наследником престола. Именно ему решил передать в будущем бразды правления нынешний король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд.

Мухаммед бен Салман получил среднее образование в Саудовской Аравии, попав в десятку лучших выпускников по результатам экзаменов. С самого начала он любил добиваться успеха, благодаря чему он с отличием окончил факультет права в Университете Короля Сауда, заняв второе место в общеуниверситетском рейтинге.

Деятельность и достижения

В начале своей политической карьеры принц Мухаммед бен Салман занимал ряд должностей в аппарате правительства Саудовской Аравии. Так, в апреле 2007 года он был назначен советником в экспертной комиссии при правительстве.

В декабре 2009 года он был назначен специальным советником своего отца, в то время губернатора Эр-Рияда, но при этом продолжил работу на должности советника в экспертной комиссии.

Кроме того, он занимал посты генерального секретаря центра конкурентоспособности в Эр-Рияде, специального советника при управляющем совете имени короля Абдель Азиза, а также работал в качестве члена высшего исполнительного комитета Эд-Диръии.

В начале 2013 года Мухаммед бен Салман был назначен на должности специального советника и руководителя офиса по делам наследного принца, заместителя председателя правительства, а также министра обороны Саудовской Аравии, и все это — после назначения его отца Салмана бен Абдель Азиза наследником престола.

В марте 2013 года был издан королевский указ о его назначении на должность начальника канцелярии наследного принца, а также его специального советника в ранге министра.

В июле 2013 года в дополнение к вышеупомянутым должностям он занял пост начальника канцелярии при министре обороны принце Салмане бен Абдель Азизе.

В апреле 2014 года был издан королевский указ о назначении принца Мухаммед бен Салмана на пост государственного министра, члена правительства.

Когда в начале 2015 года король Салман пришел к власти, он принял решение назначить сына на должность министра обороны, издал указ о его назначении на пост главы Королевского суда, а также выбрал его в качестве своего специального советника. Кроме всего прочего, Мухаммед бен Салман возглавил Совет по экономическому развитию.

В апреле того же года саудовский король приказал избрать принца в качестве второго по очереди наследника престола. Вдобавок к должности министра обороны Мухаммед бен Салман был назначен вторым заместителем главы правительства и председателем Совета по экономическим вопросам и развитию.

Командующие союзов и инженер видения

После своего назначения на должность главы министерства обороны, а также избрания в качестве второго наследника престола принц Мухаммед бен Салман стал активно работать над формированием мощных международных альянсов, с помощью которых Саудовская Аравия смогла бы поддерживать стабильность в регионе и вокруг него. Первым таким альянсом стала возглавленная королевством коалиция, целью которой стало возвращение легитимности бывшим властям в Йемене.

© РИА Новости, Сергей Гунеев

Президент РФ Владимир Путин и заместитель наследного принца, второй заместитель премьер-министра и министр обороны Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман Аль Сауд во время встречи. 30 мая 2017



Также принц Мухаммед бен Салман был лидером исламской коалиции. Он работал над ее формирование в течение долгого времени, чтобы в конечном итоге создать исламскую силу, способную сдержать любую агрессию.

Кроме того, принц регулярно совершал поездки по всему миру. В духе челночной дипломатии он совершал визиты в Китай, Японию, Россию, Соединенные Штаты и ряд других государств поиске союзников и политических решений многих проблем региона.

Наконец, принц Мухаммед бен Салман активно занимался реформами внутри Саудовской Аравии в рамках комплексной программы «Видение 2030», в реализацию которой вовлечены все государственные министерства. Ее цель — найти пути экономического развития Саудовской Аравии, которые бы предполагали снижение уровня зависимости экономики страны от нефтяных ресурсов.

Мухаммед аль-Харби