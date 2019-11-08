Александрийский патриархат признал ПЦУ - СМИ

Один из старейших в мире Александрийский патриархат официально признал автокефальную Православную церковь Украины, сообщает ВВС Україна.

По данным источников ВВС Украина, патриарх Александрии Феодор ІІ помянул во время богослужения митрополита Киевского Епифания.

Также об этом сообщают греческие православные издания Orthodoxia и Romfea.

Александрийский патриархат стал первым среди старых патриархатов православного мира (после Константинополя, предоставившего томос), который начал евхаристическое общение с ПЦУ и начал поминать ее предстоятеля.

Александрийский патриархат занимает второе место в диптихе православных церквей мира.

Многие другие поместных церкви уже заявляли, что будут определяться относительно своего отношения к Православной церкви Украины после того, как ее признают старые патриархаты, такие как Александрийский.

Видео литургии, на которой патриарх Феодор ІІ поминает Епифания Киевского опубликовал архиепископ ПЦУ Евстратий. Он добавил, что официальное сообщение о признании Украинской церкви будет выпущено Александрийским патриархатом позже.

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе в Софии Киевской 15 декабря 2018 года, ее предстоятелем был избран митрополит Епифаний.

Томос, подтверждающий автокефалию, был вручен Епифанию патриархом Варфоломеем в Константинополе 6 января 2019 года. ПЦУ стала пятнадцатой церковью в диптихе поместных православных церквей мира.

На сегодняшний день ПЦУ официально признана Вселенским патриархатом и Элладской православной церковью. РПЦ в ответ разорвала отношения с этими греческими церквями.

В состав ПЦУ перешло уже более 500 приходов Московского патриархата в Украине.

Московский патриархат отказался признать Православную церковь Украины. Его примеру последовали зависимые от Москвы Антиохийский патриархат, Православная церковь Чешских и Словацких земель, Польская православная церковь, а также союзная РПЦ Сербская церковь.