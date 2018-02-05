Алиев назначил дату на внеочередные президентские выборы в Азербайджане

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев назначил на 11 апреля внеочередные президентские выборы, сообщает сайт главы государства.

И.Алиев в понедельник подписал соответствующее распоряжение о проведении внеочередных президентских выборов.

Согласно распоряжению, Центризбиркому Азербайджана поручено организовать проведение внеочередных президентских выборов в соответствии с Избирательным кодексом.

Ранее ожидалось, что президентские выборы в Азербайджане состоятся 17 октября.

С чем связан перенос выборов, в распоряжении не разъясняется.

Согласно изменениям в Конституцию Азербайджана, внесенным осенью 2016 года, президент страны будет избираться на 7 лет.

Исполнительный секретарь правящей партии "Йени Азербайджан" (Новый Азербайджан) Али Ахмедов на минувшей неделе заявил, что кандидатом в президенты страны от нее является И.Алиев.

И.Алиев - сын бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева. Он родился 24 декабря 1961 года в Баку, является выпускником Московского государственного института международных отношений (МГИМО).

В период 1994-2003 гг. был вице-президентом, затем первым вице-президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR). Доктор политических наук.

Дважды, в 1995 и 2000 годах избирался в парламент. В 2003 году сложил депутатские полномочия в связи с назначением на должность премьер-министра республики. С 1997 года по настоящее время возглавляет Национальный олимпийский комитет. В 1999 году был избран заместителем, в 2001 году первым заместителем председателя, а в 2005 году председателем правящей партии "Новый Азербайджан". С 2001 по 2003 годы - руководитель азербайджанской делегации в ПАСЕ.

15 октября 2003 года был избран президентом Азербайджана, на президентских выборах за него проголосовало более 76% избирателей. Победив на президентских выборах 15 октября 2008 года с более чем 88% голосов избирателей, И.Алиев во второй раз был избран на пост президента. На очередных президентских выборах, состоявшихся 9 октября 2013 года, он был в третий раз избран главой государства, набрав 84,54% голосов избирателей.

Жена И.Алиева - Мехрибан - является первым вице-президентом Азербайджана.

У И.Алиева трое детей и пять внуков.