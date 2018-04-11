Алиев побеждает на выборах президента Азербайджана - экзит-пол

Ильгам Алиев побеждает на внеочередных выборах президента Азербайджана, свидетельствуют данные экзит-полов.

Согласно результатам опросов, Алиев набирает более 80 процентов голосов.

По данным Центральной избирательной комиссии, явка составила почти 70 процентов.

Основные оппозиционные партии Азербайджана не участвуют в выборах. Они призвали к бойкоту голосования из-за возможных фальсификаций.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch раскритиковала голосования, заявив, что они не дают "настоящего выбора".

Оппозиция Азербайджана, а также западные правительства и международные правозащитные группы критикуют правительство Алиева за преследование независимых СМИ, журналистов и оппозиционных политиков и активистов.

Алиев до этого трижды побеждал на президентских выборах (в 2003, 2008 и 2013 годах).

В 2016 году в Азербайджане состоялся референдум о внесении изменений в конституцию страны, и срок пребывания президента у власти был увеличен с пяти до семи лет.

Ильгам Алиев пришел к власти в 2003 году незадолго до смерти его отца Гейдара Алиева, который правил страной с 1993 года.