"Альтернатива для Германии" намерена контролировать Меркель в новом правительстве

В новом составе парламента "Альтернатива для Германии" (АдГ) сможет контролировать правительство, которое сформирует канцлер Германии Ангела Меркель, одержав победу на выборах в Бундестаг. Начать они собираются с инициирования расследования политики канцлера в отношении беженцев, передает "Укринформ".

Так, сопредседатель партии Алисе Вайдель на брифинге в понедельник сообщила, что такую политику Меркель в отношении беженцев АдГ считают преступной и убеждены, что глава правительство преступила закон, открыв границы страны для мигрантов в 2015 году.

При этом Вайдель заверила, что ее партия настроена на конструктивную работу в новом правительстве.

А второй номер в предвыборном списке АдГ Александр Гауланд заявил о том, что видит свою задачу в том, чтобы возродить в Бундестаге "культуру дебатов". В этом контексте он упомянул и вопрос антироссийских санкций.

Также лидеры лидеры предвыборного списка АдГ на брифинге признались, что не ожидали такого успеха на выборах в Бундестаг.

"Нас самих удивил настолько хороший результат, мы на такой и не рассчитывали", - сказала сопредседатель партии Алисе Вайдель.

Как сообщалось, в тройку лидеров на выборах в Бундестаг впервые прошла правая партия "Альтернатива для Германии", набрав 12,6% голосов. Первое место у блока партий Христианско-демократический союз и Христианско- социальный союз (ХДС/ХСС) во главе с Ангелой Меркель, у них почти 33% процента голосов, а на втором месте Социал-демократическая партия Мартина Шульца с 20,5% голосов.

Ранее сопредседатель правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Фрауке Петри, которая получила депутатский мандат в избирательном округе в Саксонии, отказалась входить в состав фракции в Бундестаге. Для ее коллег по партии это решение оказалось неожиданным.

По материалам: Укринформ