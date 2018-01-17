Американская армия активно готовится к войне с КНДР, - Конгресс США

В армии США идет активная подготовка к боевым действиям против Северной Кореи

Об этом заявил глава Комитета по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса США Мэк Торнберри, передает "ДС" со ссылкой на Интерфакс.

По словам конгрессмена, власти США "очень серьезно рассматривают вопрос о том, какие возможности могут быть вовлечены в военные меры, когда их надо будет принять против Кореи".

"Военные готовятся, будет счастьем, если эти меры не понадобятся", - отметил Торнберри.

В свою очередь глава Пентагона Джеймс Мэттис сказал журналистам, что обстановка на Корейском полуострове успокаивается.

"Сейчас приложение усилий четко перешло в сферу дипломатии. Именно там мы и работаем", - заявил он.

Тем не менее, Мэттис не исключил возможности силового решения северокорейского вопроса.

"Мы хотим, чтобы дипломаты знали, что у них за спиной сила нашего оружия", - подчеркнул глава Пентагона.