Американские F-22 перехватили российские Су-25 над Сирией - СМИ

Два американских истребителя F-22 перехватили в небе над Сирией два российских Су-25, которые залетели в координируемое коалицией воздушное пространство восточного берега реки Евфрат. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Центрального командования ВВС США подполковника Дамиена Пикарта.

Отмечается, что американские самолеты выпустили сигнальные ракеты в качестве предупреждения. После этого российские штурмовики вылетели из района.

"После пересечения деконфликтной линии российские Су-25 были незамедлительно перехвачены двумя F-22A, обеспечивающих воздушное прикрытие для наземных войск-партнеров, осуществляющих операции в борьбе с "Исламским государством", - сказал он.

По его информации, F-22 провели многократные маневры, чтобы принудить Су-25 покинуть район. Также он сказал, что пилоты F-22 пытались связаться с российскими самолетами по аварийному каналу связи.

Пропагадистский ресурс РИА Новости пишет, что в Минобороны России заявляют о помехе, которую создали американские самолеты российским.

"Отдельные американские и британские СМИ в очередной раз пытаются выдать желаемое за действительное. Тринадцатого декабря пара штурмовиков Су-25 на высоте 3300 метров сопровождала гуманитарную автоколонну в районе города Маядин (западный берег реки Евфрат). Со стороны восточного берега реки к ним приблизился американский истребитель F-22. Отстреливая тепловые ловушки, F-22 создавал помехи паре российских Су-25", - сказано в сообщении.

Также в российском оборонном ведомстве заявляют, что Су-25 пролетел "настолько близко к F-22A, что ему пришлось агрессивно маневрировать, чтобы избежать столкновения в воздухе".

Ранее вчера, 13 декабря, спикер Госдепартамента США Хезер Нойерт заявила, что США считают, что их миссия в Сирии далека от завершения.

9 ноября сирийская армия объявила победу над Исламским государством, заявив, что захват последнего города джихадистов в стране ознаменовал крах их трехлетнего, жесткого правления в регионе.