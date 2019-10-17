Американские истребители разбомбили бывшую базу США в Сирии

Американские истребители нанесли удар по своей бывшей базе в Сирии, где хранились боеприпасы и военное снаряжение.

Об этом сообщает Reuters.

Полковник Майлс Кэггинс, который отвечает за связи с общественностью в штабе коалиционной группировки в Ираке, сообщил, что авиаудар был нанесен при помощи двух самолетов F-15.

Целью атаки был цементный завод компании Lafarge недалеко от Алеппо, в котором ранее находился склад боеприпасов.

Ранее сообщалось, что "Исламское государство" активизировалось на фоне турецкой военной операции в Сирии.

Также ранее президент США Дональд Трамп написал письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдоган, в котором призывает остановить вторжение Турции в Сирию.

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