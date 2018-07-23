Американские сенаторы предлагают ввести новые санкции против России до осени

Два сенатора-республиканца предложили разработать новые санкции против Российской Федерации до новой встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на агентство Reuters.

В частности, сенатор Линдси Грэм подчеркнул, что новые санкции должны быть "суровыми", которые "висели бы над головой Путина".

"Нужно сотрудничать с Конгрессом над выработкой новых санкций, потому что Путин не понимает. Нам нужны новые, суровые санкции, которые висели бы над его головой, а уже потом встречайтесь с ним", - заявил Грэм. А сенатор Марко Рубио совместно с сенатором-демократом Крисом Ван Холленом разработал законопроект DETER, который предусматривает введение новых санкций в случае, если представители разведки США установят, что Россия вмешалась в американские выборы.

"На мой взгляд, бесспорно, что они вмешивались и будут вмешиваться (в выборы, - ред.) в будущем", - заявил политик.

Как сообщалось ранее, замглавы Министерства обороны США Джон Руд поддерживает идею Белого дома пригласить главу РФ Владимира Путина приехать в Вашингтон осенью 2018 года. Сам же Трамп обвинил представителей средств массовой информации в лицемерии и возмутился критикой в его адрес за мягкость при встрече с Путиным. Глава США убежден, что вел себя дипломатично.

Times.dn.ua

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