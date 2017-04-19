Американские ВВС перехватили российские бомбардировщики Ту-95 у берегов Аляски

Американские военно-воздушные силы перехватили российские бомбардировщики Ту-95 у берегов Аляски. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на правительственные источники.

"Два Ту-95 пролетели на расстоянии порядка 100 миль (160 км) от американского острова Кадьяк и в 280 милях (450 км) к юго-западу от базы ВВС США Elmendorf. Впервые с момента избрания Дональда Трампа президентом Америки, Москва направила бомбардировщики так близко к границе США", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на перехват российских бомбардировщиков ВВС США направили два истребителя F-22 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3. Самолеты летели параллельными курсами порядка 12 минут, прежде чем оба Ту-95 развернулись и возвратились на свою базу в восточной части России. Watch the latest video at video.foxnews.com

Напомним, ранее сообщалось, что Сирия получила от России партию модернизированных бомбардировщиков. Позже в РФ опровергли эту информацию.