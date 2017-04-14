Американский авианосец подошел к КНДР для авиаудара

США готовы нанести упреждающий удар по КНДР, если будут замечены признаки подготовки к ядерным испытаниям.

США разместили два эсминца, оснащенных крылатыми ракетами типа Томагавк, сообщили чиновники. Один из боевых кораблей, как отмечается, расположен менее чем в 500 км от площадки для ядерных испытаний КНДР, передает УНН со ссылкой на NBC News.

Кроме того, тяжелые бомбардировщики американских ВВС разместились на острове Гуам. Они, как подчеркивается, тоже готовы атаковать "по необходимости".

В Северной Кореи предупредили, что ударят по США ядерным оружием, если зафиксируют атаку с американской стороны.

К слову, в США готовы сдерживать "ядерные амбиции" Северной Кореи атомными подводными лодками.