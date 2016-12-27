Американский эксперт: Что сулит Украине план Киссинджера по США и России

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер разрабатывает план для избранного президента США Дональда Трампа по нормализации отношений страны с Россией.

Киссинджер должен стать посредником между Трампом и президентом России Владимиром Путиным.

Из данных разведки следует, что он предлагает Трампу признать превосходство России на юго-западных территориях бывшего СССР - от Белоруссии, Украины, через Грузию до Казахстана. Это означало бы, что США политически уступают России пространство от Польши и Прибалтики до Ирана, Афганистана и Китая в качестве сферы влияния РФ, пишет на Обозревателе директор Center for Eastern European perspectives in Washington D.C. Николай Воробьев.

Личность Киссинджера является в истории США беспрецедентной, потому что он - "гуру международных отношений". Поэтому даже его неформальное влияние (поскольку формальной должности он сейчас никакой не занимает, но не исключено, что Трамп может сделать его своим советником) очень важно. Киссинджер - человек, у которого есть стратегии и по Китаю, и по России, и по другим "горячим точкам", у которых в США сейчас, так сказать, проблемы.

Сам план бывшего госсекретаря США вполне реалистичен. Думаю, Трамп попробует помириться с Путиным "в обход" Украины и Сирии. Вопрос только в том, на каких пунктах они сойдутся. Вполне понятно, чего хочет российский президент: во-первых, снятия санкций с России, а во-вторых, чтобы ему оставили его сферы влияния в постсоветских регионах (в том числе и в Украине). Трамп, в свою очередь, хочет своего посредника в Иране, а также стабилизации ситуации на Ближнем Востоке и Европе (последнее относится к беженцам). Это главные позиции Белого дома и Кремля. Договорятся ли они и сколько может просуществовать их договоренность - вопрос открытый.

Если они таки не возьмутся за эти договоренности, начнется "большая разборка" между двумя тяжеловесами.

Нужно понимать, что Трамп шел под лозунгами, чтобы США начала воевать... и за это проголосовали люди. Поэтому нормально, что он будет отстаивать свои обещания перед избирателями. И если он обещал вывести из Европы натовско- американский контингент, то он вполне может это сделать. Кто ему запретит? Никто. Как и никто не запретит ему отмену антироссийских санкций. Уже в феврале 2017 года США могут снять санкции с России, и это не шутки, потому что у Трампа на это есть полномочия (они не закреплены на уровне Конгресса).

