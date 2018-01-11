Американцам порекомендовали быть осторожными во время поездок в Украину

Госдепартамент США в рекомендациях для путешествующих американцев посоветовал ездить в Украину с осторожностью, а от поездок в Россию попросил воздержаться.

Новые рекомендации, включающие предостережения о рисках в той или иной стране, были опубликованы 10 января, передает "Слово и Дело".

Задержание и компромат на Саакашвили: российский след и вмешательство СШАМихеила Саакашвили обвиняют по трем статьям УКУ, а в ГПУ в качестве доказательства его связей с экс-режимом предоставили разговор политика с олигархом Сергеем Курченко. Оценку ситуации дали эксперты.

Так, все страны были поделены на четыре группы.

В первую группу попали государства, где достаточно соблюдать стандартные меры предосторожности. Здесь оказалась большая часть стран мира, в частности Австрия, Канада, Швейцария, скандинавские страны, все восточноевропейские государства Евросоюза, почти все бывшие республики СССР (кроме РФ, Украины и Азербайджана) и многие другие.

Отмечается, что Украина - во второй группе, где, по оценке Вашингтона, необходима повышенная осторожность, из-за угрозы терактов, а также в связи с "преступностью и беспорядками". В этот список попали ряд западноевропейских стран, включая Германию, Великобританию и Францию. Также во вторую группу занесли еще Бразилию, Индию, Китай, Саудовскую Аравию и другие государства.

Путешествия в государства третьей группы, куда попала Россия, власти США рекомендует пересмотреть. В Госдепе такую оценку пояснили тем, что в РФ сохраняется опасность терроризма, а американские граждане там "часто" подвергаются различным притеснениям. В эту же группу по разным причинам внесены Венесуэла, Куба, Нигер, Судан, Пакистан, Турция и другие.

Из-за возможной угрозы жизни американские власти не советуют своим гражданам ездить в страны четвертой категории, где оказались Афганистан, Ирак, Иран, Ливия, Северная Корея, Сирия, Сомали и ряд других государств.