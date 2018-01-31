Америке необходимо модернизировать свой ядерный арсенал, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости срочной модернизации американского ядерного арсенала. Об этом он сказал, выступая с обращением "О положении страны" к обеим палатам Конгресса, передает CNN.

В частности, он уточнил, что ядерный арсенал нуждается в модернизации и перенастройке.

"В рамках нашей обороны мы должны модернизировать и перестроить наш ядерный арсенал в надежде никогда не использовать его", - заявил Трамп.

По мнению Трампа США должны иметь возможность сдержать любой акт агрессии.

"Мы должны сделать его настолько мощным, чтобы это позволило сдержать любой акт агрессии", - добавил он.

Американский президент заявил и о возможном уничтожении всего ядерного оружия во всем мире.

"Возможно, однажды наступит прекрасный момент, когда все страны мира соберутся вместе для уничтожения ядерного оружия. Пока мы этого не достигли", - отметил американский президент.

Как известно, новая ядерная стратегия США призывает к наращиванию ядерного оружия, в том числе - ядерных вооружений малой мощности. В документе предлагается модернизировать ядерную триаду, включающую стратегическую авиацию, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы. Также объявлено о планах по модернизации некоторых маломощных ракет на подводных лодках и возвращению "крылатой ракеты с ядерной боеголовкой".

Напомним, ранее США и европейские союзники создали рабочие группы для обсуждения изменений в действующую ядерную сделку с Ираном, которую раскритиковал ранее Трамп.