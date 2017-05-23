Аналитики подсчитали совокупную стоимость всей недвижимости мира

Совокупная стоимость всей недвижимости мира в настоящее время составляет 228 триллионов долларов.

Об этом сообщила компания Savills, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что в начале 2016 года этот показатель составлял 217 трлн долларов.

"Увеличение стоимости объектов привело к тому, что совокупный показатель вырос до 228 трлн долларов в фиксированных ценах (+5% в реальном выражении)", - сказала директор отдела мировых исследований Savills Иоланда Барнс.

Согласно отчету, три четверти общей стоимости мировой недвижимости приходится на жилье (168,5 трлн долларов).

В материалах отмечается, что на протяжении последнего года совокупная стоимость коммерческой недвижимости росла быстрее (+7%), чем цена жилья (+5%). По словам экспертов, стоимость этого актива увеличивалась значительно быстрее, чем цена всех мировых облигаций, но медленнее, чем стоимость акций, которая в период с конца 2015 года по конец 2016 года выросла на 9%.

Как отмечают аналитики, мировая недвижимость - более дорогостоящий актив, чем все акции, облигации и долговые ценные бумаги, совокупная стоимость которых составляет 170 трлн долларов.

Напомним, самый дорогой земельный участок в мире продан за 3 миллиарда долларов.

Український Бізнес Ресурс

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