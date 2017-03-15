Андрей Илларионов: следующий шаг Путина - захват Беларуси

В ходе предстоящих президентских выборов в России президент РФ Владимир Путин может удивить избирателей присоединением Беларуси.

Об этом заявил президент Института экономического анализа Андрей Илларионов в эфире Эхо Москвы.

"Я просто не вижу лучшего подарка для потенциальных избирателей на выборах 2018 года, чем "Беларусьнаш". Мы же проверили: "Крым наш" работает, нас там 83 или 86 процентов. Так с Белоруссией - так там, наверное, под 90 зашкалит", - объяснил аналитик.

В то же время Илларионов убежден, что если Путин решится на оккупацию Беларуси, то он захватит сразу всю территорию страны.

"С Белоруссией там сложнее. Там вряд ли будут отгрызать кусок в виде Витебской или Могилевской области. Там уж лучше тогда всё. На самом деле, в целом, белорусские граждане в большинстве своем довольно хорошо относятся к России. Это факт жизни", - добавил аналитик.

Кроме того, он добавил, что в случае с Беларусью за нее некому будет заступиться.

"За Балтийские республики есть кому заступиться - они являются членами организации под названием НАТО. За Украину и Грузию тоже есть, кому заступиться", - отметил Илларионов.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 22 февраля спикер МВД Республики Беларусь Константин Шалькевич сообщил, что решения о допуске в Беларусь людей с документами самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР будут приниматься в "индивидуальном порядке, в зависимости от жизненной ситуации".

Первый заместитель министра юстиции Украины Наталья Севостьянова заявила, что решение правительства Беларуси выборочно предоставлять право въезда в страну гражданам по "паспортам ДНР и ЛНР" является очередным фактов заигрывания с Россией.

Кроме того, министр внутренних дел Республики Беларусь Игорь Шуневич сообщил, что более 300 тысячам украинцев запрещен въезд в Беларусь. Всего в списке лиц, которым запрещено пересекать границу с Беларусью, находятся 1,7 миллиона человек. При этом 1,5 миллиона из них внесены в перечень по инициативе Российской Федерации.