Ангела Меркель заявила о невозможности поставок оружия Эр-Рияду

Канцлер Германии Ангела Меркель считает невозможным продолжать экспортировать немецкое оружие в Саудовскую Аравию на фоне скандала с исчезновением журналиста Джамаля Хашкаджи. «Что касается экспорта вооружений, он не может осуществляться при текущих обстоятельствах»,— заявила она журналистам на пресс-конференции в Берлине (цитата по Reuters).

Госпожа Меркель также добавила, что Германия решительно осуждает убийство репортера и надеется на то, что следователям удастся выяснить, что конкретно случилось в саудовском посольстве.

Ранее газета Frankfurter Allgemeine со ссылкой на Минэкономики Германии сообщила, что Саудовская Аравия является вторым по размеру покупателем произведенного в Германии оружия — в нынешнем году к 30 сентября власти Германии одобрили контракты на поставку вооружения в Саудовскую Аравию на общую сумму €416,4 млн. В то же время, как пишет газета, в ежегодном докладе Стокгольмского института изучения проблем мира (SIPRI) среди лидеров по импорту оружия из ФРГ указаны другие страны — Южная Корея, Греция и Израиль.

Напомним, 20 октября саудовские власти признали, что Джамаль Хашкаджи, исчезнувший 2 октября, погиб. По делу о его предполагаемом убийстве арестованы 18 человек. Германия, Великобритания и Франция выпустили совместное заявление, в котором осудили «жестокое убийство» репортера.