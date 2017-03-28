Английский не будет официальным языком Евросоюза после Brexit

После выхода Великобритании из состава Европейского союза английский язык потеряет статус официального языка, а значимость французского языка вырастет.

Об этом заявил государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц в Киеве во вторник, 28 марта, передает Интерфакс- Украина.

"Роль французского языка после относительного упадка в последние десятилетия заметно возрастает, особенно на фоне выхода Соединенного Королевства из Европейского союза. Когда этот процесс завершится, есть вполне вероятные предположения, что английский перестанет быть одним из рабочих языков ЕС", - убежден Заяц.

По его словам, согласно со статутными документами Евросоюза страны-члены ЕС, в которых несколько официальных языков, могут предложить в качестве официального языка Евросоюза только один от своего государства.

"Никто, кроме Соединенного Королевства не сможет предложить английский как рабочий. Поэтому, я думаю, что через несколько лет роль французского языка значительно возрастет", - подчеркнул Заяц.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в субботу, 25 марта, тысячи жителей вышли на улицы столицы Великобритании в знак протеста против запуска механизма Brexit, который предусматривает выход государства из Европейского Союза.