Анкара и Москва подписали контракт на поставку комплексов С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара достигла прогресса в вопросе приобретения российской зенитно-ракетной системы С-400, стороны подписали соответствующие документы.

Об этом он сообщил на заседании парламентской фракции Партии справедливости и развития, передает агентство Anadolu.

"Мы сделали необходимые шаги и подписали контракт на поставку С-400 с Российской Федерацией. Мы увидим эти комплексы у нас в стране", - сказал глава турецкого государства.

Эрдоган добавил, что также будет налажено совместное производство ЗРК С- 400. Читайте также: Siemens разрывает контракт с российским предприятием за поставки в Крым

Отвечая на вопрос о том, станет закупка российских С-400 причиной для обеспокоенности США, президент Турции отметил:

"Любое государство находится в поисках идеальных методов обеспечения своей национальной безопасности. Если есть возможность наладить совместное производство, то такой выбор преобладает. Турецкое руководство несколько лет предлагало американским партнерам заключить аналогичное соглашение, но переговоры оказались безрезультатными. После этого Турция вынуждена была продолжить поиски", - сказал Эрдоган.

Он указал на то, что страна-член НАТО - Греция долгие годы пользуется ЗРК С- 300 и все молчат, а когда дело доходит до Турции, то это начинает вызывать обеспокоенность.

В апреле Турция, входящая в НАТО, заявила, что подошла к "финальной стадии" переговоров о поставках российских зенитно-ракетных систем. В то же время Турция не сможет интегрировать С-400 в систему вооружений НАТО.