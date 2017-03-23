Аннексия Крыма усилила движение России под уклон

Сам Владимир Путин в выходные дни не побывал на знаменитых Воробьевых горах на юго-западе Москвы. Проведение фестиваля под названием «Весна» в честь аннексии полуострова Крым три года тому назад он охотнее предоставил простому народу. А тот танцевал и пил от Москвы до Новосибирска, от Мурманска до Владивостока на Тихом океане.

Это не должно удивлять. Ровно через три года после аннексии абсолютное большинство полно удовлетворения и радости по поводу того, что наконец воссоединилось то, что, по их мнению, всегда должно было принадлежать друг другу. В России говорят об общественном консенсусе по поводу Крыма.

Более того: по данным опроса института по изучению общественного мнения ВЦИОМ 78% придерживаются мнения, что аннексия пошла России на пользу, а не во вред. Такой большой убежденности не было еще никогда. О том, что это пошло на пользу самому Крыму, считают 89%. Лишь 13% говорят о том, что нарушившая нормы международного права авантюра навредила России.

Для движения России под уклон есть несколько причин

Результаты опросов по меньшей мере ошеломляющие. Ибо с чисто экономической точки зрения аннексия и последующие затем внешнеэкономические перекосы — прежде всего западные санкции — нанесли серьезный ущерб российской экономике.

Правда они не отвечали в первую очередь за то, что страна пережила двухлетнюю рецессию и самый глубокий кризис со времени прихода к власти Путина полтора десятитилетия тому назад. Однако они в любом случае усилили движение России под уклон, которое объясняется структурным экономическим кризисом и было еще ускорено в результате падения цен на нефть с середины 2014 года.

Даже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков признал на днях, что из-за аннексии Крыма у российской экономики возникли проблемы. «Это те трудности, та цена, которую все мы действительно должны заплатить», — сказал он в беседе с издательским домом РБК. «Высока ли эта цена? Я бы сказал так: она соизмерима с силами и возможностями России».

Что касается фактов, то по публичным оценкам они составляют полтриллиона рублей (почти восемь миллиардов евро), которые утекли из российского бюджета за прошедшие три года на полуостров.

Никакого резкого роста после трех лет сложного периода

Это в полтора раза больше, чем региональный ВВП Крыма в 2015 году. Бюджет на 65% субсидируется Москвой — это ежегодно более одного миллиарда евро. В большей зависимости от Москвы находятся лишь северокавказские кризисные районы Чечня, Ингушетия и Дагестан.

Во времена сырьевого бума, когда российская экономика ежегодно росла до 7% и более, об этом не стоило бы и говорить. Правда, после трехлетнего трудного периода экономика в этом году вновь стала расти — министерство финансов ожидает даже рост от 1,5 % до 2%. Но настоящего роста пока не предвидится. А Крым — далеко не единственная геополитическая стройка, которая стоит России денег.

Кроме того, пока не просматривается быстрая отмена западных санкций, на что кое-кто в России надеялся после вступления в должность президента США Дональда Трампа. Тем самым остаются в силе и ответные санкции — эмбарго на западную сельскохозяйственную продукцию.

При этом каждый россиянин теряет в год 4400 рублей только из-за этого эмбарго, о чем свидетельствует последний мониторинг Российской Академии Народного Хозяйства. В год это составляет примерно 9,7 миллиарда евро. Причем потому, что эмбарго на импорт приводит к росту цен на продукты питания.

Большинство россиян по-прежнему готовы страдать

Эти расчеты базируются на цифрах до конца 2015 года и поэтому лишь условно пригодны для 2016 года, что признают сами авторы. Сергей Лисовский, вице-президент Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике, назвал их тем не менее «тайными врагами» России, поскольку они не учитывали позитивные стороны эмбарго. Тем самым он имел в виду то обстоятельство, что Россия сократила свою зависимость от импорта и наладила свое собственное сельскохозяйственное производство.

Похоже, что русские привыкли к экономическим затруднениям. Если по опросам ВЦИОМ два года назад еще 33% высказывались за то, чтобы государство приняло меры к отмене санкций, то сегодня таких только 18%.

Кроме того, 59% готовы смириться с экономическими трудностями, если внешнеполитический курс будет оставаться прежним. Санкции стали рутиной, считает Михаил Мамонов, руководитель службы опросов при ВЦИОМ. «Их негативные последствия слились с общими последствиями экономического кризиса».

Ну а как живется самим людям в Крыму? Является ли присоединение к России для них по крайне мере хорошим делом? Исследования газеты «РБК» показывают, что теперь по меньшей мере обеспечено снабжение электроэнергией из России после различных проблем с ее подачей.

В конце прошлого года был запущен газопровод, поставляющий газ для выработки электроэнергии. А в этом году будут введены в строй ряд новых транспортных путей в Россию. Вместе с тем строительство 19-километрового моста между Крымом и российским континентом будет продолжаться дольше, чем предусматривалось.

Заказ на это получило предприятие «Стройгазмонтаж», которое принадлежит Аркадию Ротенбергу. Ротенберг является бывшим спарринг-партнером Путина по дзюдо и как член ближайшего круга главы Кремля состоит в санкционных списках Запада.

Банки боятся санкций

Одновременно предприниматели в Крыму жалуются, что адаптация к российским законам и налоговым системам является слишком затратной во времени и в финансовом плане. Поскольку намечается много государственных заказов, предприниматели из самой России стали активно конкурировать в Крыму, говорит Андрей Назаров, вице-президент объединения предпринимателей «Деловая Россия».

Однако почти ни один из российских банков не работает активно на полуострове из-за опасения западных санкций, из-за чего трудно получить кредиты, что в свою очередь способствует развитию черного рынка.

В одном пункте Москва однозначно помогла Крыму: поток российских туристов в зону отдыха на Черном море возрос в прошлом году на 21,2% и достиг 5,57 миллиона человек. Этому способствовали прежде всего российские чиновники, которые проводят там свой отпуск частично за счет государства.

Однако на 2017 год предсказывают сокращение потока, поскольку другие излюбленные места отдыха, такие как Болгария, Турция и Египет, вновь попали в поле зрения россиян. Чтобы достичь западных показателей, потребуется, как считают знатоки рынка, еще около пяти лет.

Эдуард Штайнер