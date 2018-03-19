Аннулированы результаты выборов президента РФ на Кузбассе и в Люберцах

Около 3 тысяч бюллетеней на выборах президента РФ признаны недействительными из-за выявленных фактов вброса на двух избирательных участках в Междуреченске и Новокузнецке.

Как передает "Интерфакс", об этом сообщил в понедельник журналистам председатель избирательной комиссии Кемеровской области Юрий Емельянов.

Факты вброса на участках No509 и No766 в Новокузнецке и Междуреченске подтверждаются, результаты на них аннулированы, - сообщил он.

По его словам, в произошедшем разбираются сотрудники правоохранительных органов, которые установят личности нарушителей.

При этом Емельянов отметил, что за Владимира Путина проголосовали 85,42% избирателей Кемеровской области.

Помимо этого сообщается, что территориальный избирком (ТИК) аннулировал итоги выборов и на избирательном участке No1480 в Люберцах, где также был зафиксирован вброс бюллетеней.

Как сообщает пресс-служба Мособлизбиркома, председатель избирательной комиссии No1480 и член комиссии с правом решающего голоса отстранены от работы решением участковой избирательной комиссии.

После закрытия избирательных участков участковая избирательная комиссия признала выборы на участке No1480 несостоявшимися и обратилась с заявлением в территориальный избирком.

Напомним, на прошедших в воскресенье выборах президента РФ действующий глава государства, кандидат Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,67% голосов после обработки данных 99,75% протоколов участковых комиссий.

Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин, третье - лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Явка на прошедших выборах президента РФ после подсчета 91,5% протоколов составляет более 67%, - сообщил замглавы ЦИК РФ Николай Булаев.

В то же время мы писали, что явка на президентских выборах в российских следственных изоляторах составила 90%.

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