"Анонсов здесь быть не может": Песков - о возможной дате обмена удерживаемых



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от комментариев в связи с сообщениями о том, что обмен заключенными между Россией и Украиной может начаться 7 сентября, объяснив это чувствительностью вопроса, сообщают российские СМИ.

"Тема чувствительная. Анонсов здесь быть не может. Факт станет известным", - сказал в комментарии российскому "Интерфаксу" Песков.

4 сентября "Интерфакс" со ссылкой на два дипломатических источника (при этом не уточняется, какие страны они представляют) сообщил, что процесс обмена удерживаемыми между Россией и Украиной, возможно, будет запущен до конца этой недели, вероятная дата - 7 сентября.

На данный момент нет реакции на заявление Пескова от соответствующих ведомств Украины и независимых источников.

2 сентября уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что переговоры по обмену удерживаемыми между Россией и Украиной продолжаются.

Напомним, ночью 30 августа появились первые сообщения о якобы обмене удерживаемыми между Украиной и Россией. Пост об этом написала помощница народного депутата прошлого созыва Артура Палатного Анна Исламова, ее запись репостнул новый генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапко. Позже этот пост исчез.

Утром 30 августа спикер СБУ Елена Гитлянская написала в Фейсбуке, что "сложный процесс переговоров по обмену заложников продолжается" и призвала "не распространять непроверенную информацию". Такую же информацию распространил офис президента Украины Владимира Зеленского.

Позднее в Службе безопасности Украины пообещали сообщить СМИ дату предполагаемого обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.

В последние недели средства массовой информации сообщали, что Россия и Украина договорились об обмене "33 на 33" (Россия относит к этой формуле и захваченных в Черном море украинских моряков, которых должны освободить по решению Международного трибунала по морскому праву). 23 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на "первые результаты" переговоров по обмену удерживаемых лиц между Украиной и Россией в ближайшее время.

25 ноября 2018 года российские военные у берегов Крыма таранили, обстреляли и захватили три плавсредства ВМС Украины - катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" - направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

ФСБ России подтвердила применение оружия против украинских кораблей, ведомство утверждает, что три украинских военных корабля "незаконно пересекли госграницу России".

Российские суды в Крыму арестовали 24 украинских военных, обвинив их по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы. Всех украинских военнослужащих доставили в Москву.

Прокуратура АРК признала захваченных ФСБ России украинских моряков военнопленными.

Действия России в районе Керченского пролива критикуют в ряде европейских стран и США. В НАТО заявили, что внимательно следят за развитием событий в Керченском проливе и призвали к сдержанности и деэскалации напряжения.