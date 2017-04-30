Антипутинский митинг в России: полиция задержала около ста человек

В субботу, 29 апреля, в России силовики задержали около сотни участников акции "Надоел" в разных городах страны, сообщает УНИАН.

По данным источника, самое большое количество задержанных в Санкт- Петербурге и Туле. Там задержали несколько десятков человек.

Стоит отметить, что на акции в Москве, на которую пришли несколько сотен горожан, не задержали ни одного человека.

Кроме этого, в Томске речи активистов пытались коммунальщики "заглушить" патриотическими песнями из машин, а в Краснодаре в месте проведения протестных мероприятий начали стричь газон.

В Кемерове были задержаны около 20 активистов, а в Ижевске, Горно-Алтайске, Новокузнецке и Тюмени задержали только организаторов протестов.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в ряде российских городов проходит акция "Надоел", в рамках которой люди требуют от действующего президента Владимира Путина не баллотироваться в 2018 году.