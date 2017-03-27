Арест Навального может стать предвыборным "фальшстартом" Путина - Wyborcza

Подотчетная лишь президенту России нацгвардия впервые показала свою силу россиянам.

На улице Тверская в центре Москвы полиция арестовала оппозиционера Алексея Навального, который хотел возглавить демонстрации против коррупции. А российская национальная гвардия жестоко расправилась с демонстрантами, устроив массовые аресты. Так Кремль начал кампанию перед президентскими выборы, которые намечены на следующий год.

Об этом сегодня пишет Gazeta Wyborcza, добавляя, что вчера в России началось беспрецедентное событие: россияне вышли на улицы в десятках городов по всей стране. В провинциальных городах в демонстрациях принимали участие по несколько сотен человек, а в крупных полисах, как Москва и Санкт- Петербург - по несколько десятков тысяч. Такого не было даже во времена протестов зимой 2012 года, когда Владимир Путин в третий раз стал президентом России.

Издание отмечает, что подавлением протестов занимается именно российская национальная гвардия - созданная в прошлом году 400-тысячная армия, которая подчиняется напрямую Путину.

"Нынешняя операция гвардейцев - это фактически их дебют. Завтра национальная гвардия будет впервые отмечать свой профессиональный праздник. Поэтому будет повод, чтобы отметить ее за первые боевые заслуги", - иронизирует польское издание.

Gazeta Wyborcza отмечает, что оппозиционера Навального арестовали за нарушение запрета на проведение массовых мероприятий. Это административное нарушение, которое грозит ему максимум 15 днями заключения. Хотя несколько лет назад Навальному уже вынесли приговор лишение свободы на 5 лет по обвинению в мошенничестве. Путин попытался бросить его за решетку в июле 2013 году. Но через считанные часы был вынужден выпустить, потому что в центре Москвы собралась спонтанная манифестация в его поддержку.

"Посадив в тюрьму своего главного соперника и не позволив ему принять участие в президентских выборах, нынешний властитель Кремля ставит под большой знак вопроса легитимность своей запланированной на следующий год победы, после которой он собирается начать свою уже четвертую каденцию", - пишет издание.

В воскресенье, 26 марта, в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах начались акции протеста против коррупции. Поводом для выступления стало расследование "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального о роскошной жизни премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Через 20 минут после начала акции протеста в Москве был задержан российский оппозиционер Алексей Навальный.

Подробнее о протестах в Москве и других российских городах читайте в материале: "Антикоррупционные протесты в России: главное".