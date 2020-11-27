Армія Ірану звинуватила США і Ізраїль в причетності до вбивства вченого-ядерника

Армія Ірану вважає, що до вбивства вченого-ядерника Монсена Фахрізаде можуть бути причетні США і Ізраїль.

Про це заявив головнокомандувач іранської армії Сеййед Абдоль-Рахім Мусаві, передає Isna.

Він зазначив, що "рука США і Ізраїлю чітко простежується в цьому злочині".

Головнокомандувач також підкреслив, що іранська армія залишає за собою право "помститися ворогам".

"Армія Ірану залишає за собою право помститися ворогам", - сказав Мусаві.

Нагадаємо, в п'ятницю іранські ЗМІ повідомили про смерть Фахрізаде. Згідно з отриманою інформацією, невідомі вбили його пострілом в голову.

Мохсен Фахрізаде - вчений, який брав активну участь в ядерній програмі Ірану, він також був одним з її засновників. Його називають "батьком ядерної бомби".

У 2007 році його ім'я згадувалося в ООН як причетного не лише до ядерної програми, але також до проєкту по розробці балістичних ракет в Ірані.