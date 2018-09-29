Армія Сербії приведена у повну бойову готовність після інцидентів на кордоні з Косовом

Президент Сербії Александар Вучич дав наказ привести армію країну у повну бойову готовність після активізації косовських спецпризначенців неподалік сербських кордонів.

Відповідний наказ був переданий очільнику Генштабу сербських збройних сил, передає ТАНЮГ.

Напередодні стало відомо, що близько 60 спецназівців Косова увійшли на територію озера, вода з якого забезпечує діяльність ГЕС Газіводе, яка розташована на кордоні обох країн. Крім цього, було захоплено Центр екології і спорту в місті Зубін Поток, де було затримано кілька сербів.

Станом на суботу, 29 вересня, голова місцевого муніципалітету Зубін Поток Стефан Вулович заявив, що спецпризначенці Косова покинули територію стратегічного водосховища. Унаслідок їхніх дій не постраждав жоден серб, також нікого не було затримано. Для цього в регіон навіть приїхав і президент Косова Хашім Тачі.

Нагадаємо, на початку серпня Сербія і Косово звинуватили одне одного в зазіханнях на північні регіони. У Белграді застерігали, що сили безпеки Косова за підтримки США планують таємне вторгнення на непідконтрольну їм північ Косова, де проживає значна частина сербів. У Пріштині ж мають інформацію, що Сербія планує в односторонньому порядку проголосити сербську автономію на півночі Косова.