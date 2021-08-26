Армія США зазнала важких втрат під час терактів у Кабулі

Під час вибухів біля аеропорту столиці Афганістану 26 серпня загинули щонайменше 12 військових США, десятки поранені.

Як передає foxnews.com, за офіційними даними США щонайменше 12 американських морських піхотинців і солдатів були вбиті в результаті вибуху терориста-смертника біля аеропорту Кабула в четвер, і ця цифра швидше за все буде рости. В результаті вибуху також постраждали десятки військовослужбовців.

Крім того, через кілька годин після перших двох вибухів сталися ще два теракти. Всього загинули не менше 60 осіб, 140 отримали поранення.

Відповідальність за напад взяло на себе терористичне угрупування "Ісламська держава".

Напередодні Австралія, США і Велика Британія сповістили своїх громадян про високу загрозу терактів в аеропорту афганської столиці. Усім, хто перебуває неподалік, рекомендували негайно залишити територію. Представники "Талібану" повідомили про загрозу терактів з боку терористів "Ісламської держави".

Раніше "Талібан" пригрозив США наслідками, якщо їхні військовослужбовці залишаться на території Афганістану. Після 31 серпня таліби можуть заборонити евакуацію афганців і громадян інших країн.

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