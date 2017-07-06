Армия Асада применила хлористый газ на востоке Дамаска

Режим Башара Асада применил хлористый газ в квартале Джобар на востоке Дамаска.

Об этом информирует агентство Anadolu.

"Как сообщает медицинский центр Джобара, в результате атаки на объекты вооруженной сирийской оппозиции с применением хлористого газа пострадали 10 бойцов. Пострадавшие находятся на лечении в больнице Джобара", - говорится в сообщении.

В свою очередь представитель местного координационного совета Восточной Гуты (пригород Дамаска) Юсуф аль-Бустани подчеркнул, что режим Асада часто совершает атаки с применением хлористого газа на объекты оппозиции в Восточной Гуте, Джобаре и районе Дума.

По его словам, режим Асада атакует и зоны деэскалации в регионе.

"Режим Асада не выполняет условий ни одной из подписанных соглашений. Не думаю, что в будущем что-то изменится", - сказал аль-Бустани.