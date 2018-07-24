Армия Израиля сбила сирийский истребитель

Смолет "Су", нарушивший воздушное пространство Израиля со стороны Сирии, был сбит израильской армией. Подразделения ПВО выпустили по самолету две ракеты Patriot. Согласно предварительной информации, самолет принадлежал сирийской армии.

Об этом говорится в официальном сообщении Армии обороны Израиля.

"Две ракеты Patriot были запущены по сирийскому истребителю "Су", проникшему в израильское воздушное пространство. Армия отслеживала заранее передвижение истребителя, который проник на 2 км в воздушное пространство Израиля, после чего был сбит ракетами Patriot", - говорится в распространенном военными коммюнике.

Напомним, в мае этого года российский истребитель Су-30СМ потерпел катастрофу над акваторией Средиземного моря после взлета с авиабазы "Хмеймим".