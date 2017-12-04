Армия США включила в учебные системы опыт Украины в боях с РФ - генерал США

Командующий силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что армия США многому научилась у украинских солдат, столкнувшихся в боях с российской артиллерией, ракетами, дронами и российскими средствами радиоэлектронной борьбы.

Об этом он в интервью "Европейской правде" во время Львовского форума по безопасности.

"И не только мы ценим этот опыт - все (союзники) приняли во внимание, инкорпорировали его в свои учебные системы. Украинский опыт напомнил нам о смертельной опасности боевых действий, когда русская артиллерия узнает о координатах вашего подразделения и туда "прилетает ", - заявил он.

По словам Ходжеса, проблемы, с которыми армия США сталкивалась в Афганистане или в Ираке, очень отличаются от того, что есть в противостоянии украинских военных с россиянами.

"Это и маскировки, и необходимость "рассеиваться", и проблема с теми действиями, которые выдают ваше местоположение. Тот опыт, который мы получили благодаря украинской армии, без преувеличения, "разбудил" всех нас", - добавил он.

Напомним, командующий силами США в Европе Бен Ходжес считает, что единственный способ предотвратить новое вторжение РФ в Украину - это продемонстрировать свою готовность к такому сценарию, чтобы все осознавали, что Украина способна к сопротивлению.