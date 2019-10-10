Армия Турции продвигается вглубь Сирии.

Не менее 11 человек погибли в ходе турецкой операции на севере Сирии, среди которых - восемь мирных жителей.

Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на контактирующих с сирийской оппозицией очевидцев.

Также стало известно Вооруженные силы Турции в первые часы новой операции "Источник мира" в Сирии нанесли удары по 181 "объекту террористов".

Кроме того, вглубь северо-востока Сирии продолжают продвигаться турецкие войска в рамках наземного наступления

Президент США Дональд Трамп предупредил, что США разрушат экономику Турции, если она начнет уничтожать курдов на северо-востоке Сирии.

Основная цель операции - оттеснить курдских бойцов, которых Анкара считает террористами, от границы с Турцией и создать коридор безопасности.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале новой операции в Сирии под названием Источник мира. Ее целью является создание на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться беженцы.