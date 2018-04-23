Армянские оппозиционеры призвали сделать протесты бессрочными

На площади Республики в Ереване вечером в воскресенье, 22 апреля, продолжается многотысячная акция протеста против назначения экс-президента Сержа Саргсяна на должность премьер-министра. На сцене выступают оппозиционные активисты и артисты, лидеров протеста на сцене нет.

Выступающие призывают сделать протест бессрочным, ежедневно с утра проводить децентрализованные акции по всему городу, блокировать улицы, проводить шествия.

Тем временем в Ереване полиция задержала около 300 протестующих.

Напомним, 21 апреля в столице Армении стартовала очередная антиправительственная демонстрация. Количество задержанных протестующих достигло отметки в 102 человека. С 31 марта в Ереване продолжаются массовые акции против премьерства третьего президента Сержа Саргсяна, который возглавлял страну в течение десяти лет. В 2015 году Армения изменила конституцию и перешла к парламентской форме правления, что предоставляет премьер-министру большие полномочия.

16 апреля протестующие перекрыли движение в центре города, полиция стянули к зданию парламента водометы и бронетехнику. Позже начались столкновения между участниками акции протеста и полицией. На следующий день протестующие заявили о начале "тотального неповиновения". Лидер оппозиции Никол Пашинян призвал к блокировке госучреждений.

22 апреля Саргсян встретился с Пашиняном. Встреча продолжалась около трех минут и закончилась безрезультатно. Премьер-министр отказался уходить в отставку, а лидер оппозиции Пашинян вскоре был задержан полицией.

Евросоюз призвал официальный Ереван освободить всех задержанных и начать переговоры с оппозицией для урегулирования политического кризиса в стране.

По материалам: Интерфакс-Украина