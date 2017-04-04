Асад отрицает применение химического оружия в Идлибе

Сирийские военные отрицают применение химического оружия в провинции Идлиб. Ранее сегодня базирующийся в Британии Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, ссылаясь на данные сирийских активистов, что в результате газовой атаки в Идлибе погибли не менее 58 человек.

Представители службы скорой помощи в городе Хан-Шейхун заявили, что многие пострадавшие остаются на улицах города, большинство из них дети. Врачи также говорят, что люди умирают от удушья.

По данным медиков, в Хан-Шейхуне погибли не менее 67 человек, около 300 пострадали. Оппозиционные СМИ сообщают о приблизительно 100 погибших.

Хан-Шейхун удерживается силами сирийской оппозиции. Ранее поступали сообщения о том, что сирийская армия или российская авиация использовали химическое оружие во время атаки.

Korrespondent

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