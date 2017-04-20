Асад переместил все свои боевые самолеты к российской базе в Латакии – CNN

Сирийское правительство переместило большинство своих боевых самолетов, чтобы защитить их от возможных ударов США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника в американских вооруженных силах, передает "Украинская правда".
Перемещение самолетов началось вскоре после того как США 6 апреля нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Шарат, который уничтожил 24 сирийские самолеты.
Правительство переместило свои самолеты поближе к российской базе Хмеймим в Латакии.
Представитель американских вооруженных сил заявил, что речь идет о перемещении едва не всех боевых самолетов Сирии.
По словам источника, таким образом, президент Сирии Башар Асад "ищет защиты у Кремля".
В Дамаске считают, что близость российской базы заставит Пентагон воздержаться от дальнейших ударов.
Ранее сообщалось, что Сирия получила от РФ десять модернизированных фронтовых бомбардировщиков Су-24М2.