Асад переместил все свои боевые самолеты к российской базе в Латакии – CNN

Сирийское правительство переместило большинство своих боевых самолетов, чтобы защитить их от возможных ударов США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника в американских вооруженных силах, передает "Украинская правда".

Перемещение самолетов началось вскоре после того как США 6 апреля нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Шарат, который уничтожил 24 сирийские самолеты.

Правительство переместило свои самолеты поближе к российской базе Хмеймим в Латакии.

Представитель американских вооруженных сил заявил, что речь идет о перемещении едва не всех боевых самолетов Сирии.

По словам источника, таким образом, президент Сирии Башар Асад "ищет защиты у Кремля".

В Дамаске считают, что близость российской базы заставит Пентагон воздержаться от дальнейших ударов.

Ранее сообщалось, что Сирия получила от РФ десять модернизированных фронтовых бомбардировщиков Су-24М2.