Ассанж на 1000% уверен, что Россия не взламывала системы НКДП (Time, США)

«Нашим источником не было российское правительство»

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж (Julian Assange) заявил, что Россия не причастна к взлому электронной почты членов национального комитета Демократической партии (DNC) и главы предвыборного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты (John Podesta).

В своем интервью Fox News, которое должны будут показать во вторник, 3 января, Ассанж сообщил Шону Хэннити (Sean Hannity), что Россия не является источником кибератак. Это заявление противоречит выводам разведывательного сообщества о том, что российское правительство намеренно вмешалось в ход президентских выборов в США.

На вопрос о том, может ли он дать американскому народу «1000-процентную» гарантию того, что опубликованные письма были переданы WikiLeaks не Россией, Ассанж ответил утвердительно.

«Мы можем сказать — мы говорили это несколько раз за последние два месяца — что нашим источником было не российское правительство и вообще не государство», — сказал он.

В четверг, 29 декабря, президент Обама объявил о расширении санкций против России и о высылке российских дипломатов из США в ответ на предполагаемые хакерские атаки.

В ходе своего интервью Ассанж также отметил, что, по его мнению, администрация Обамы пытается лишить законности избрание Дональда Трампа.

«Они пытаются делегитимировать администрацию Трампа, которой только предстоит войти в Белый дом, — сказал он. — Они пытаются сказать, что избранный президент Трамп — нелегитимный президент».

Махита Гаджана