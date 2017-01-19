На прошлой неделе Ассанж заявил, что готов сдастся властям в обмен на помилование на Мэннинг.

Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж отказался от экстрадиции в США. Он пояснил свой отказ тем, что американские власти не помиловали его информатора Челси Мэннинг, которая осуждена за утечку секретной информации.

На прошлой неделе Ассанж заявил, что готов сдастся властям в обмен на помилование Мэннинг, передает Associated Press.

"Если Обама помилует Мэннинг, Ассанж согласится на экстрадицию в США", - говорится на сайте WikiLeaks.

Президент США Барак Обама сократил 35-летний тюремный срок Мэннинг, однако после адвокаты Ассанджа заявили, что этого не достаточно.

"Нет сомнений в том, что президент Обама сделал не то, что Ассанж просил", - сказал адвокат основателя WikiLeaks Барри Поллак.

Обама смягчил наказание бывшему аналитику разведки США в Ираке Челси Мэннинг, ранее известной как Брэдли Мэннинг, 18 января. Она выйдет на свободу в мае 2017 года.

Мэннинг была осуждена в 2013 году на 35 лет заключения за передачу дипломатических и военных документов WikiLeaks.

Джулиан Ассанж скрывается в посольстве Эквадора в Великобритании с 2012 года. Он попросил политического убежища, пытаясь избежать экстрадиции в Швецию, которая в свою очередь может выдать его США.

Вместе с тем, ранее Ассанж заявлял о том, что готов сдаться США при условии освобождения своего информатора - бывшего офицера армии США Челси Мэннинга.