Ассанжа оставили без интернета из-за его позиции по делу Скрипаля

Великобритания не предоставила явных доказательств причастности Кремля к отравлению бывшего разведчика Сергея Скрипаля, заявил основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж, который укрывается в посольстве Эквадора в Лондоне.

Укрывающегося в посольстве Эквадора в Лондоне основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа лишили всех средств связи за нарушение ранее достигнутых договоренностей. О принятом решении 28 марта в Twitter сообщило министерство связи Эквадора.

Ведомство напомнило, что в конце 2017 года Ассанж обещал правительству Эквадора не распространять сообщения, которые "предполагали бы вмешательство в отношения с другими государствами".

COMUNICADO OFICIAL | El Gobierno de Ecuador suspende las comunicaciones de @JulianAssange. pic.twitter.com/sr4kArFSxw - Comunicación Ecuador (@ComunicacionEc) 28 березня 2018 р.

26 марта Ассанж написал в Twitter, что доказательства причастности Кремля к отравлению бывшего разведчика Сергея Скрипаля в британском Солсбери являются косвенными и до сих пор не получили подтверждения от независимых экспертов.

(3/3) Further, while it is reasonable for Theresa May to view the Russian state as the leading suspect, so far the evidence is circumstantial & the OCPW has not yet made any independent confirmation, permitting the Kremlin push the view domestically that Russia is persecuted. - Julian Assange (@JulianAssange) 26 березня 2018 р.

Основатель WikiLeaks считает, что высылка российских дипломатов, о которой объявили больше 25 стран, поможет Кремлю и дальше продвигать свою версию о заговоре во главе с США против России.

(2/3) That 21 US allies have expelled diplomats over an unresolved event in the UK and that the US expelled nearly three times as many diplomats as the UK, the alleged victim country, helps the Kremlin further a narrative that it is under conspiratorial siege led by the US. - Julian Assange (@JulianAssange) 26 березня 2018 р.

При этом способ депортации российских представителей Ассанж назвал "плохой дипломатией", так как о мерах объявили "через 12 часов" после пожара в торговом центре в Кемерово, где погибли 64 человека.

(1/3) The manner of and timing of Russian diplomatic expulsions is poor diplomacy. The expulsions occurred 12 hours after one of the worst building fires in post Soviet history, which killed at least 64. Russians will see the timing as gratuitous. - Julian Assange (@JulianAssange) 26 березня 2018 р.

Ассанж с 2012 года живет на территории посольства Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в США.

В январе 2018 года интернет-активист получил гражданство Эквадора.