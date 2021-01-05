Ассанжа і Сноудена висунули на Нобелівську премію миру

Лауреат Нобелівської премії миру 1976 ірландка Мейрід Корріган висунула на цю нагороду колишнього співробітника Агентства національної безпеки США Едварда Сноудена, засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа і його інформатора Челсі Меннінг. Лист з цими кандидатурами вона направила в Нобелівський комітет, пише The Irish News, передає УНН.

Корріган зазначила, що всі троє вже висувалися на Нобелівську премію миру окремо, але так і не отримали її. "Кожен з них продемонстрував численні приклади мужності, що викривають незаконні дії урядів. У сукупності їх життя демонструють самопожертву і велич людського духу", - написала луареат.

Корріган нагадала, що Сноуден, працюючи в американській розвідці, не міг мовчати, знаючи, що уряд незаконно стежить за громадянами США і першими особами інших країн. Вона заявила, що Ассанж виконував свій обов'язок як видавець, розкривши факти про військові злочини в Іраку і Афганістані. А Меннінг, яка відсиділа сім років у в'язниці, не змогла миритися з вбивством мирних жителів в Іраку.

Раніше 4 січня суд Великої Британії відмовив США в екстрадиції Ассанжа через його психічне здоров'я і ризик самогубства. Суддя порахував, що після видачі американській владі засновник WikiLeaks опиниться в ізоляції, яка буде діяти на нього гнітюче.

Після цього президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, що країна готова надати Ассанжу політичний притулок.

США пред'явила Ассанжу 17 звинувачень у шпигунстві і зломі комп'ютерів. У разі його видачі, 49-річному журналісту може загрожувати покарання у вигляді 175 років в'язниці.

Сноудена американська влада також звинувачують в шпигунстві з 2013 року. У вересні 2020 році колишній співробітник АНБ написав лист президенту Дональда Трампа з проханням помилувати Ассанжа.