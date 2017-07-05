The Associated Press: Итальянский фермер превратил поле в портрет Путина накануне саммита G20 (видео)

Итальянский фермер и художник Дарио Гамбарин (Dario Gambarin) «нарисовал» на поле, расположенном неподалеку от Вероны, портрет российского президента Владимира Путина. Автор посвятил свое произведение предстоящему саммиту G20. Портрет шириной в 135 метров полностью рассмотреть возможно только с большой высоты.

В прошлом году Габриэль создал два аналогичных портрета — Дональда Трампа и Хиллари Клинтон, участвовавших в президентской гонке в США. Художник говорит, что перед тем как приступить к работе, он не измеряет поле, а создает гигантские изображения, пользуясь острым зрением и навыками работы на тракторе.

Жизнь творений Гамбарина ограничена временем между сбором нынешнего урожая и посадкой культур для следующего урожая, следовательно портрет Путина исчезнет уже через несколько дней.