Associated Press: Тиллерсон показал Путину мирный план Трампа по Сирийскому конфликту

Государственный секретарь США возил в Москву недоработанный но уже очерченный план по Сирийскому конфликту.

Главной целью визита государственного секретаря Рекса Тиллерсона в Москву было показать российскому лидеру Владимиру Путину план президента США Дональда Трампа по урегулированию сирийского кризиса. Об этом сообщило информационное агентство AP, 17 апреля.

План по урегулированию ситуации в Сирии придумал якобы сам Трамп. Пока он его не закончил, но общие черты американский президент сформулировал. Это три главных принципа: восстановить стабильность в Сирии, создать правительство переходного периода, во время которого Башар Асад откажется от власти, а также уничтожить "Исламское государство". В администрации президента Трампа настаивают, что для урегулирования конфликта в Сирии участие России необходимо.

На эту публикацию появилась реакция Кремля. Как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии "Интерфаксу", информация о "плане по Сирии" - выдумка.