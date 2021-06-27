AstraZeneca починає випробування вакцини від "південноафриканського" штаму COVID-19

Компанія AstraZeneca і Оксфордський університет приступили в неділю до розробки модифікованої вакцини від COVID-19 - для боротьби проти штаму "бета", що зародився в ПАР, повідомляють європейські ЗМІ.

Під час випробувань планується перевірити, як подібна вакцина діє на вже введену вакцину від коронавірусу людям, а також - на тих, хто взагалі ще не вакцинований. Беруть участь у випробуваннях жителі Великої Британії, ПАР, Бразилії, Польщі.

Новий препарат розроблено на основі "класичного" варіанту вакцини від AstraZeneca. Перші результати випробувань, як очікується, надійдуть пізніше у 2021 році.

Поширення різних штамів коронавірусу турбує фахівців у багатьох країнах. Так, британські експерти вважають, що вакцини гірше захищають від варіанту "бета", ніж від інших штамів. Крім того, в останні тижні велике занепокоєння в країнах Європи викликає штам "дельта": він з'явився в Індії і швидко поширився практично в усьому світі.